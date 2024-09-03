Австралия пережила самый теплый август за всю историю наблюдений. Температура воздуха превысила многолетнюю среднюю величину более чем на три градуса. Об этом говорится в сообщении местного Бюро метеорологии.

Минувший месяц стал самым жарким августом с момента начала наблюдений в 1910 году. В нескольких частях Зеленого континента были зарегистрированы самые высокие максимальные и минимальные температуры.

По данным синоптиков, средняя температура по всей Австралии оказалась на 3,03 градуса выше долгосрочного среднего значения. От западного побережья до восточного были зафиксированы рекордные температуры, включая рекордно высокую зимнюю температуру в 41,6 градуса. Такие цифры показал столбик термометра в труднодоступной территории страны, расположенной на северо-западном побережье. В целом же эта зима стала второй самой теплой в истории Австралии после 2023-го.

Ранее специалисты заявили, что аномальные температуры могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в США к 2050 году.