Найдены следы столкновения спутника Юпитера с крупнейшим астероидом

Около 4 миллиардов лет назад в спутник Юпитера Ганимед врезался астероид. Ученые из Университета Кобе (Япония) воссоздали детали древней катастрофы.

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Результаты исследования показали, что вследствие удара ось спутника сместилась. Сам астероид был в 20 раз крупнее того, который врезался в Землю 66 млн лет назад и вызвал вымирание динозавров.

Ганимед – самый большой спутник Солнечной системы. По размерам он превосходит планету Меркурий. Спутник покрыт слоем льда, под которым, как считается, скрыт внутренний океан, и всегда обращен к планете только одной стороной.

Значительная часть поверхности Ганимеда покрыта бороздами, которые образуют концентрические круги вокруг одной области. Ученые заключили, что это след одного из самых сильных столкновений, происходивших в Солнечной системе за все время ее существования.

Авторы провели компьютерное моделирование, чтобы рассчитать последствия такого катаклизма. Согласно расчетам, диаметр астероида составлял около 300 км. При падении он создал кратер размером от 1400 до 1600 км. Такое воздействие привело к смещению оси вращения Ганимеда в ее текущее положение.

Ученые отметили, что катаклизм оказал значительное влияние на раннюю эволюцию Ганимеда. При этом тепловые и структурные последствия для недр спутника пока остаются неизвестными. Новые данные предоставит космический зонд JUICE Европейского космического агентства – он должен достигнуть Ганимеда в 2034 году и провести на его орбите шесть месяцев, сообщает Scientific Reports.

Ранее ученые проанализировали данные о другом спутнике Юпитера – Ио. На нем нашли лавовые озера с «огненными» кольцами.