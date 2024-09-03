Microsoft назвала возможность отключить постоянную слежку в Windows ошибкой

Замеченная в конце августа в Windows 11 возможность отключить ИИ-функцию по созданию скриншотов с историей пользователя Recall оказалась багом. Об этом сообщает The Verge.

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Представитель Microsoft отметил, что появление Recall в разделе «Включение или отключение компонентов Windows» — это результат ошибки, и будущее обновление уберет этот параметр. Компания не уточняет, можно ли будет в итоге удалить Recall из Windows 11, но, судя по всему, функция не будет опциональной и будет включена по умолчанию.

При этом ранее в Microsoft объявили, что Recall будет строго опциональной и не будет запускаться без разрешения пользователя.

Функция Recall для Windows 11 с помощью ИИ автоматически создает и анализирует скриншоты на компьютере с целью создания истории пользователя. Однако, несмотря на предполагаемые преимущества, нововведение раскритиковали из-за постоянного создания скриншотов, что многие расценили как шпионаж, а также большого объема генерируемых и хранимых данных, в связи с чем Microsoft даже отложила ее официальный запуск.

На данный момент Recall доступна только для участников программы Windows Insiders.