Ученые сообщили о движущемся к Земле новом солнечном суперцентре

На Солнце заметили признаки «исключительно мощного» взрыва. Он произошел на стороне, не видимой с Земли, но его последствия могут достичь нашей планеты.

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На фотографиях отчетливо видно гигантское облако плазмы – одно из наиболее крупных за последние годы. Облако было выброшено из-за юго-восточного края Солнца со скоростью не менее 1,5 тыс. км/сек, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Несмотря на почти полное экранирование солнечным диском, Земли достигли потоки излучения, создавшие вспышку уровня М5.5. Она оказалась всего в два раза слабее, чем порог максимального класса Х.

«Можно лишь предполагать, какой мощности был полный взрыв», – отметили ученые.

На данный момент исследователи не увидели на поверхности Солнца пятен, способных произвести такой сильный взрыв. Они предположили, что за краем Солнца находится новый суперцентр. Пока он скрыт от Земли, но уже в ближайшее время может появиться в поле зрения нашей планеты.

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Исследователи также отметили, что «головной» частью этого объекта, вероятно, является группа пятен 3813, а основная масса скрыта за восточным краем. Они намерены продолжать наблюдения за светилом.