Астероид упадет на Землю 4 сентября

В среду, 4 сентября, около 19:36 по московскому времени на Землю упадет астероид CAQTDL2, сообщает NewScientist. Небесное тело войдет в атмосферу на высоте 100 километров над уровнем моря. Ожидать незваного гостя предстоит жителям Филиппин — объект приземлится в нескольких сотнях километров к северу от столицы Манилы.

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По данным аналитиков, диаметр астероида составляет от 0,8 до 2,1 метра. По последним сведениям — 1,6 метра. Ожидается, что небесное тело полностью распадется при входе в атмосферу. Объект произведет яркий взрыв, который увидят в нескольких сотнях километров на север от столицы Филиппин.

Астероид заметили сотрудники обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона. Тогда объект имел светимость 21-й величины. В последние часы ученые наблюдали за небесным телом и определили его траекторию. Астероид не представляет опасности для жителей планеты. CAQTDL2 относятся к категории метеороидов — небольших каменистых тел, которые вращаются вокруг Солнца.

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Ранее научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков предупреждал о приближении астероида к Земле. Небесное тело получило название «убийца планет».