Владельцы Google Pixel 9 Pro XL пожаловались на неработающие экраны

Владельцы флагманских смартфонов Google Pixel 9 Pro XL пожаловались на проблемы с сенсорным экраном, который не реагирует на касания. Об этом сообщает портал 9to5Google.

© Google

Так, некоторые владельцы Pixel 9 Pro XL отмечают, что их устройства не всегда корректно регистрируют нажатия в углах экрана. Проблема особенно заметна при попытке закрыть «Google Клавиатуру» с помощью кнопки в нижнем левом углу.

Точная причина проблемы остается неизвестной, так как Google пока никак не комментировала ситуацию. Пользователи отмечают, что перезагрузка помогает в решении проблемы, однако спустя какое-то время она возвращается. Это, по всей видимости, означает, что сбой носит программный характер и может быть исправлен последующими обновлениями.

Пока что о проблемах с сенсорным экраном жаловались пользователи Google Pixel 9 Pro XL, тогда как у владельцев других моделей подобных сбоев не было.

Смартфоны серии Google Pixel 9 были представлены 13 августа. Гаджеты получили обновленный дизайн, чип Tensor G4 и функции на базе искусственного интеллекта.