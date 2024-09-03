Названа причина формирования теплого «оазиса» в Восточно-Сибирском море

Российские ученые вместе с коллегами из других стран раскрыли причины образования теплого «оазиса» в юго-западной части Восточно-Сибирского моря. Эта область отличается аномально высокой температурой и соленостью, в ней обитают нетипичные для северных вод, относительно теплолюбивые виды.

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«Оазис», также известный как Чаунская губа, обнаружили еще в 1980-х годах. Исследования показали, что он обладает «мягкими» температурными и геохимическими условиями.

Предположительно, этот рефугиум возник во время последнего климатического оптимума 9-5 тыс. лет назад. Тогда в Северном полушарии было намного теплее. Но оставалось неизвестным, почему он не изменился в ходе последующего похолодания.

Ученые обследовали территорию Чаунской губы с помощью робототехнического комплекса. Приборы измеряли температуру, давление, содержание кислорода и другие свойства окружающей среды. Наблюдения показали, что в юго-западной части зоны на глубине 10-15 метров находится аномально теплая «капля». Ее температура составляет плюс 2-3,5 градусов Цельсия, тогда как в остальном пространстве – плюс 0,8-1,3. Также там наблюдалось повышенное количество изотопов радия.

Исследование показало, что теплые, насыщенные минеральными и органическими веществами воды обладают грунтовым происхождением и поступают в воду со дна. Также важна роль циклонического (против часовой стрелки) круговорота воды – он опускал теплые воды на глубину, где обитают донные организмы.

Ученые также отметили, что в «оазисе» обитают рак-отшельник Pagurus capillatus и криль Thysanoessa – виды, не свойственные данному району Арктики. При этом они не только адаптировались в среде обитания, но и достигли процветания, сообщает Communications Earth & Environment.

Работа была поддержана двумя грантами РНФ. В ней приняли участие представители Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Калининградского государственного технического университета и Мурманского морского биологического института РАН, а также норвежского Института морских исследований.

Ранее ученые открыли подводную гору и 20 неизвестных морских видов. Открытие сделали у берегов Чили.