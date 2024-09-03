Интеллект оказался важнее опыта при работе с компьютером

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Human-Computer Studies, когнитивные способности играют ключевую роль в выполнении задач на компьютере. Ранее считалось, что опыт работы с ПК важнее, но новые данные показывают, что общие когнитивные навыки, такие как восприятие, мышление и память, также критичны.

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Профессор Антти Уоласвирта из университета Аалто, руководивший исследованием, отмечает, что способности мозга оказывают независимое влияние на использование компьютера. Сложность современных пользовательских интерфейсов делает практику недостаточной для достижения высокой эффективности. Исследование показало, что в будущем пользовательские интерфейсы должны быть упрощены для более удобного использования.

В исследовании, проведенном совместно с Университетом Хельсинки, участникам разных возрастных групп предложили 18 задач, включая установку программного обеспечения и заполнение форм. Оказалось, что рабочая память, внимание и исполнительные функции являются наиболее важными когнитивными способностями для выполнения повседневных задач на ПК.