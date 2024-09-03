Модели iPhone 16 Pro получат улучшение по скорости зарядки

Предстоящие флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную MagSafe-зарядку на 20 Вт. Об этом сообщает портал ITHome.

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Согласно источнику, Apple объясняет улучшение мощности зарядки увеличением емкости аккумуляторов во всех новинках линейки, за исключением iPhone 16 Plus.

Актуальные iPhone 15 и iPhone 15 Pro поддерживают проводную зарядку мощностью до 27 Вт при использовании фирменного адаптера USB-C. Официальные зарядные устройства MagSafe от Apple и авторизованных сторонних производителей могут заряжать iPhone 15 с мощностью до 15 Вт.

Все модели iPhone 15 заряжаются до 50% примерно за 30 минут по проводу, что аналогично предыдущим моделям iPhone 13 и iPhone 14. Таким образом, увеличение мощности зарядки должно ускорить процесс восполнения аккумулятора.

Ключевые конкуренты iPhone на данный момент предлагают большую мощность зарядки: Samsung Galaxy S24 Ultra — 45 Вт, а Google Pixel 9 Pro XL — 37 Вт. При этом китайские смартфоны поддерживают зарядку мощностью 100–120 Вт, а Realme и вовсе предлагает устройства с зарядкой на 240 Вт, которая восполняет батарею почти за 10 минут.

Презентация iPhone 16 и других новинок Apple запланирована на 9 сентября в 20:00 по московскому времени.