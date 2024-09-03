Модели iPhone 16 Pro получат улучшение по скорости зарядки

Модели iPhone 16 Pro получат долгожданное улучшение по скорости зарядки
Предстоящие флагманские iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат быструю проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную MagSafe-зарядку на 20 Вт. Об этом сообщает портал ITHome.
Согласно источнику, Apple объясняет улучшение мощности зарядки увеличением емкости аккумуляторов во всех новинках линейки, за исключением iPhone 16 Plus.
Актуальные iPhone 15 и iPhone 15 Pro поддерживают проводную зарядку мощностью до 27 Вт при использовании фирменного адаптера USB-C. Официальные зарядные устройства MagSafe от Apple и авторизованных сторонних производителей могут заряжать iPhone 15 с мощностью до 15 Вт.
Все модели iPhone 15 заряжаются до 50% примерно за 30 минут по проводу, что аналогично предыдущим моделям iPhone 13 и iPhone 14. Таким образом, увеличение мощности зарядки должно ускорить процесс восполнения аккумулятора.
Ключевые конкуренты iPhone на данный момент предлагают большую мощность зарядки: Samsung Galaxy S24 Ultra — 45 Вт, а Google Pixel 9 Pro XL — 37 Вт. При этом китайские смартфоны поддерживают зарядку мощностью 100–120 Вт, а Realme и вовсе предлагает устройства с зарядкой на 240 Вт, которая восполняет батарею почти за 10 минут.
Презентация iPhone 16 и других новинок Apple запланирована на 9 сентября в 20:00 по московскому времени.