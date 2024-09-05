Собаки продемонстрировали способность к долговременной памяти

Ученые установили, что собаки способны помнить названия своих игрушек около двух лет. Исследование провела команда Будапештского университета в Венгрии.

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Ранее удалось установить, что собаки запоминают события на срок до 24 часов, запахи – на срок до года. Новое исследование помогло лучше понять объем памяти животных.

В эксперименте задействовали пять собак породы бордер-колли. Они выучили и запомнили названия игрушек. Спустя два года был проведен повторный тест.

В результате четыре из пяти собак помнили названия 60-70% игрушек. Лучшие результаты показала собака по кличке Гайя. Средний показатель составил 44%, что намного превышает уровень случайности.

Ученые выразили надежду, что талантливые собаки помогут глубже исследовать механизмы памяти как у животных, так и у людей, сообщает The Independent.

Ранее были названы самые умные породы собак. Это вышеупомянутые бордер-колли, а также немецкие овчарки и пудели.