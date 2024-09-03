Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг из 10 самых производительных Android-смартфонов.

Самым мощным смартфоном оказался геймерский Red Magic 9S Pro+, оснащенный разогнанной версией чипа Snapdragon 8 Gen 3. Благодаря этому гаджет в бенчмарке набирает 2,12 млн баллов. За ним следуют OnePlus Ace 3 Pro (2,1 млн) и iQOO Neo9S Pro+ (2,1 млн), за производительность которых отвечает Snapdragon 8 Gen 3.

Четвертое место занял игровой Asus ROG Phone 8 Pro на Snapdragon 8 Gen 3, средняя оценка которого составила 2,09 млн баллов. Пятое и шестое места заняли устройства с чипом MediaTek Dimensity 9300+ — iQOO Neo9S Pro (2,09 млн) и Redmi K70 Ultra (2,08 млн).

Замыкают топ-10 Vivo X100 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 (2,05 млн), Vivo X100 Pro (2,01 млн) и Vivo X100 (2,01 млн) на Dimensity 9300, а также OnePlus 12 с чипом Snapdragon 8 Gen 3, который в бенчмарке набирает в среднем 2,01 млн баллов.

Отмечается, что в топ вошли устройства, официально представленные на китайском рынке, а исследование проводилось с 1 по 31 августа 2024 года.