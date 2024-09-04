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Двухметровую акулу впервые съело более крупное существо неизвестного вида

Американские ученые впервые зарегистрировали случай, когда сельдевую акулу съело более крупное существо. Об этом сообщает NBC News.

Двухметровую акулу впервые съело более крупное существо неизвестного вида
© Lenta.ru

В октябре 2020 года сотрудники Университета штата Аризона поймали беременную сельдевую акулу. Они прикрепили два датчика слежения к двухметровой рыбе и выпустили ее, чтобы изучить поведение беременной особи. Однако уже через несколько месяцев один из датчиков всплыл на поверхность у Бермудских островов.

Ученые собрали данные с метки и заметили, что она находилась в нетипичных для сельдевых акул условиях.

«Все данные приводили к одному и тому же выводу: она была съедена», — рассказала одна из исследователей Брук Андерсон.

Они установили, что, до того как всплыть, датчик перемещался в желудке неизвестного морского животного.

По словам сотрудников университета, беременную сельдевую акулу могли съесть белая акула или акула-мако. Теории о нападении других хищников они отвергли из-за неподходящих биологических особенностей.

«Нам нужно продолжать отслеживать этих акул с помощью датчиков, чтобы понять, как часто это происходит», — прокомментировала случившееся Андерсон.

Она отметила, что теперь ученым важным узнать, как подобные нападения влияют на популяцию сельдевых акул.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле обнаружили окаменелые останки ламантина, пережившего нападение сразу двух хищников. На нем остались отметины, оставленные зубами крокодила, а в области шеи застрял сломанный зуб тигровой акулы.

Наука и техника