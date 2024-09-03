В России нашли пыльцу предковой формы редкого дерева

Российские ученые обнаружили на территории Новосибирской области ископаемую пыльцу предковых форм катайи. Это очень редкое хвойное растение, которое в настоящее время можно встретить только в некоторых провинциях Китая.

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Катайя предпочитает горный влажный субтропический климат. Ее также называют «гигантской пандой растительного мира», так как до 1950 года вид считался полностью вымершим.

Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) провели анализ ископаемой пыльцы из скважины в Карасукском районе. В ходе исследования они выявили пыльцу, морфологически сходную с пыльцой катайи (Cathaya argyrophylla Chun et Kuang).

Ученые установили, что древний родич катайи входил в состав эоценовой, олигоценовой и миоценовой флоры на юге современной Западной Сибири. Наибольшее распространение эта группа получила в период от 23 до 27 млн лет назад.

Находка пыльцы также позволяет лучше представить древний климат региона, поскольку катайя предпочитает условия субтропиков, сообщает Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН).

Ранее под Новосибирском нашли следы древнего теплого моря. Оно существовало 350 млн лет назад.