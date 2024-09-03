Названа дата презентации складывающегося втрое смартфона Huawei

10 сентября Huawei планирует представить новый революционный смартфон, который складывается втрое.

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Эта дата выбрана сразу после презентации Apple, что свидетельствует о высоких амбициях китайской компании. Huawei уверена, что её новинка сможет привлечь внимание к себе, несмотря на шум вокруг новых iPhone.

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По словам менеджера компании Ю Чэндуна, это будет «эпохальный продукт», на разработку которого ушло 5 лет. Он добавил, что устройство олицетворяет собой превращение научной фантастики в реальность.

До сих пор ни одна компания не выпустила коммерческий смартфон, складывающийся втрое. Хотя такие концепты уже демонстрировались, Huawei станет первой, кто представит подобное устройство широкой публике.