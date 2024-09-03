Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ оценили в огромную сумму

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ может превысить 10 трлн рублей
Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаила Железняка.
Он сослался на данные мерзлотоведов. Данная сумма ущерба не учитывает линейные сооружения нефтегазовых компаний и будущие инвестиции в развитие северных территорий РФ. Один из соавторов исследования, заведующий кафедрой геокриологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Анатолий Брушков заявил, для минимизации ущерба необходимо внедрение программы фонового и геотехнического мониторинга мерзлоты. В настоящее время Росгидромет ведет фоновый мониторинг.
Эксперт заявил о необходимости принятия федерального закона о вечной мерзлоте, в котором нужно предусмотреть федеральный орган исполнительной власти в области мониторинга вечной мерзлоты, его территориальные органы и подведомственные организации, взаимодействие органов местного самоуправления, юридических лиц, предприятий и организаций, включая финансовые и страховые.