Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне РФ оценили в огромную сумму

Ущерб от таяния мерзлоты в Арктической зоне России может превысить 10 трлн рублей к 2050 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на полях Восточного экономического форума директора Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаила Железняка.

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Он сослался на данные мерзлотоведов. Данная сумма ущерба не учитывает линейные сооружения нефтегазовых компаний и будущие инвестиции в развитие северных территорий РФ. Один из соавторов исследования, заведующий кафедрой геокриологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Анатолий Брушков заявил, для минимизации ущерба необходимо внедрение программы фонового и геотехнического мониторинга мерзлоты. В настоящее время Росгидромет ведет фоновый мониторинг.

Эксперт заявил о необходимости принятия федерального закона о вечной мерзлоте, в котором нужно предусмотреть федеральный орган исполнительной власти в области мониторинга вечной мерзлоты, его территориальные органы и подведомственные организации, взаимодействие органов местного самоуправления, юридических лиц, предприятий и организаций, включая финансовые и страховые.