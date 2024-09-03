Xiaomi выпустила глобальную версию недорогих наушников Redmi Buds 6 Lite

Компания Xiaomi запустила продажи глобальной версии бюджетных беспроводных наушников Redmi Buds 6 Lite.

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Эти наушники оснащены 12.4-мм драйверами и функцией активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 40 дБ.

Время автономной работы с учетом зарядного кейса составляет до 38 часов, а сами наушники могут работать до 7 часов без подзарядки.

Наушники имеют внутриканальный дизайн с силиконовыми насадками и поддерживают подключение через Bluetooth 5.3.

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Два встроенных микрофона обеспечивают качественное шумоподавление во время звонков. Для настройки эквалайзера можно использовать приложение Xiaomi Earbuds.

Redmi Buds 6 Lite представлены в черном, синем и белом цветах. Цена наушников составляет €20 евро. Они уже доступны для покупки в Европе через официальные каналы Xiaomi и у партнеров.