В Норвегии представили робота-дворецкого NEO

Разработчики из Норвегии представили робота-дворецкого NEO Beta для домашнего использования.

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Как утверждают в компании 1X Technologies, робот может выполнять самые разные домашние дела, а также способен самостоятельно ходить в магазин.

Рост робота составляет 1,65 метра, а весит он всего лишь 25 килограммов — значительно меньше, чем похоже прототипы.

NEO Beta способен ходить и бегать со скоростью 12 километров в час, его грузоподъемность — до 20 килограммов. На одном заряде «дворецкий» способен работать до четырех часов, сообщает портал Тhe Robot Report.

Серийное производство начнут в конце года в городе Мосс. Цену пока не назвали.