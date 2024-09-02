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Нейросеть допишет сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»

Нейросеть GigaChat попытается воссоздать уничтоженный второй том произведения «Мертвые души» Николая Гоголя. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Сбера.

Нейросеть допишет сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»
© РИА Новости

Сожженное автором продолжение культовой поэмы искусственный интеллект попробует дописать на основе имеющихся дневников, переписок и прочих архивных документов Гоголя. Также нейросеть «обучали» на сохранившемся творчестве писателя, чтобы повторить его авторский стиль.

Издание также передает, что обратилось за комментариями к другим литераторам. По мнению неназванных спикеров, «гения невозможно запрограммировать», поэтому проект выглядит сомнительно и даже бессмысленно.

Ранее стало известно, когда выйдет новая книга во вселенной «Ведьмака».

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