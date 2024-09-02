В НАСА объяснили странные звуки на застрявшем на МКС корабле

Загадочные звуки, издаваемые застрявшим на МКС кораблем Boeing Starliner, производил динамик, рассказала представитель НАСА Шерил Уорнер. Она добавила, что они уже прекратились, пишет РИА «Новости».

© Роскосмос

Ранее в СМИ появились публикации о том, что Boeing Starliner начал издавать странные пульсирующие звуки.

«Пульсирующий звук из динамика корабля Boeing Starliner прекратился. Обратная связь от динамика стала результатом звуковой конфигурации между космической станцией и Starliner», — отметила Уорнер.

По ее словам, сложная аудиосистема МКС позволяет обеспечить взаимосвязь нескольких кораблей и модулей, но в тоже время может передавать посторонние звуки, шумы.

В российском сегменте МКС сломался туалет

Уорнер резюмировала, что обратная связь от динамика не имеет никаких последствий технического характера для операций на станции.