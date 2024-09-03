Названы три причины, почему не стоит покупать смартфоны Samsung Galaxy

Редакция портала «Палач» назвала три главные причины, из-за которых пользователям не рекомендуется рассматривать смартфоны Samsung Galaxy к покупке.

Так, Samsung Galaxy не подходят для мобильных геймеров, которым лучше присмотреться к специальным игровым смартфонам. Samsung Galaxy S24 Ultra за 147 тыс. руб. греется в играх и теряет производительность. Кроме того, базовые модели S24 и S24+ также предлагаются в версиях с чипом Exynos, который показывает уровень прошлогодних флагманов в играх.

Вторая причина заключается в том, что смартфоны Samsung Galaxy не всегда хорошо снимают на камеру. У моделей Samsung Galaxy S24 неплохие камеры, но, например, Galaxy S24 Ultra не сильно превосходит Galaxy S23 Ultra, а стоит дороже. Если сравнивать корейский флагман с конкурентами, он во многом проигрывает. Кроме того, китайские флагманы превосходят Galaxy по съемке на телеобъектив.

Наконец, у Samsung Galaxy проблемы с ликвидностью. Это одновременно плюс и минус, так как флагманские модели стремительно дешевеют, что выгодно. Но это станет проблемой для владельцев гаджетов, которые захотят продать устройство на вторичном рынке. Кроме того, если из-за высокого спроса iPhone можно продать за день-два, на реализацию Galaxy понадобится больше времени.