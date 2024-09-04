В Госдуме ответили на вопрос о принудительной блокировке YouTube

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что в России не изучают принудительной блокировки видеохостинга YouTube.

«Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube на территории России не рассматривается. Ещё раз подчеркну, замедление – это следствие деградации кэширующего оборудования», — сказал он РИА Новости.

В пресс-службе Роскомнадзора ранее заявили RT, что многочисленные нарушения законодательства, неуважение к стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У России достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования ведомство оставляет за собой, подчеркнули в РКН.