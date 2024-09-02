Индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачёв заявил, что индекс солнечного цикла, показывающий запасенную в звезде энергию, против всех прогнозов достиг практически рекордных для XXI века значений, превысив уровни двух предыдущих солнечных циклов. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, данные по индексу за август выглядят «исключительно интересными. Его среднее значение составило 215,5, что стало абсолютным рекордом за предыдущие два солнечных цикла, максимум которого пришелся на 2012-2014 годы.

Богачёв добавил, что более высокие уровни солнечной активности в XXI веке фиксировались только в 2000-2001 годах на пике 23-го цикла активности.

До этого сообщалось, что индекс солнечной активности сейчас находится на оранжевом уровне — третьем из пяти возможных.

Медики предупреждают, что в периоды магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, головокружения, учащенного сердцебиения и повышенной слабости вплоть до обмороков.