Подводный мост древних племен обнаружили в испанской пещере
На испанском острове Майорка в пещере нашли подводный мост древних племен, пишет MIR24.TV со ссылкой на зарубежный источник. Семиметровый мост представляет собой большие известняковые блоки, которые уложены друг на друга.
По данным издания, племена могли построить мост шесть тысяч лет назад. Чтобы узнать время постройки сооружения, ученые проанализировали светлую отчетливую полосу, которая проходит вдоль верхней части моста. Именно эта постройка свидетельствует о деятельности человека на Майорке, который появился там на 1400 лет раньше, чем думали археологи.
Специалисты дальше будут изучать пещеры в Средиземноморье, чтобы оценить, как менялся уровень моря в доиндустриальный период. Также ученые смогут выяснить, как на это повлияло современное потепление.
Ранее американские исследователи нашли загадочный золотистый шар на дне океана у берегов Аляски. Помог в этом подводный робот. Артефакт обнаружили в рамках экспедиции отдела изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Диаметр шара составляет около 10 сантиметров. Предмет был прикован к камню на глубине 3,3 тысячи метров. На одной из сторон шара исследователи заметили отверстие.