Подводный мост древних племен обнаружили в испанской пещере

На испанском острове Майорка в пещере нашли подводный мост древних племен, пишет MIR24.TV со ссылкой на зарубежный источник. Семиметровый мост представляет собой большие известняковые блоки, которые уложены друг на друга.

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По данным издания, племена могли построить мост шесть тысяч лет назад. Чтобы узнать время постройки сооружения, ученые проанализировали светлую отчетливую полосу, которая проходит вдоль верхней части моста. Именно эта постройка свидетельствует о деятельности человека на Майорке, который появился там на 1400 лет раньше, чем думали археологи.

Специалисты дальше будут изучать пещеры в Средиземноморье, чтобы оценить, как менялся уровень моря в доиндустриальный период. Также ученые смогут выяснить, как на это повлияло современное потепление.

Ранее американские исследователи нашли загадочный золотистый шар на дне океана у берегов Аляски. Помог в этом подводный робот. Артефакт обнаружили в рамках экспедиции отдела изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Диаметр шара составляет около 10 сантиметров. Предмет был прикован к камню на глубине 3,3 тысячи метров. На одной из сторон шара исследователи заметили отверстие.