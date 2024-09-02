Клименко опроверг информацию о скорой блокировке YouTube

Председатель правления Фонда цифровой экономики Герман Клименко опроверг информацию об окончательной блокировке YouTube в России через три-пять месяцев. В беседе с «Парламентской газетой» он поделился мнением о будущем видеоплатформы.

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«Мне позвонили журналисты, задали вопрос: «может ли такое случиться?» — рассказал Клименко. — Я ответил: «да, может». Это только предположение и гипотетический прогноз. Никакой однозначной информации на этот счет у меня лично на данный момент нет».

Тем не менее, отметил специалист, хоть это и теоретический прогноз, но не безосновательный.

«Я сказал, что если бы проводил техническое исследование на тему возможности и целесообразности блокировки YouTube, то оно как раз и заняло бы три-пять месяцев, по истечении которых надо было бы принимать какое-то решение, — подчеркнул эксперт. — Потому что с блокировкой YouTube все равно есть ряд сложностей, даже сейчас они сохраняются, несмотря на то, что у нас привели в порядок VK Видео и RuTube, чтобы они, в случае чего, могли взять на себя высвободившуюся аудиторию и выдержать выросший трафик. Видимо, вот за эту фразу и уцепились».

Ранее «Парламентская газета» подробно рассказывала о том, как работают алгоритмы YouTube, почему они не так честны и прозрачны, как о них принято говорить, и как будут блокировать сервис, если это все же случится.