Что такое ячеистый Wi-Fi и как он работает

Если вы подбираете Wi-Fi роутер для большой площади, то могли натыкаться на упоминания т.н. «ячеистых систем Wi-Fi». Портал howtogeek.com рассказал, как они работают, чем отличаются от обычных роутеров и в чем их преимущества.

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Как работает ячеистый Wi-Fi

Ячеистая система Wi-Fi использует несколько узлов связи вместо одного, как на традиционных роутерах. Из-за того, что сигнал беспроводной сети передают несколько устройств в разных точках дома, ячеистая система может обеспечивать более сильный сигнал, чем обычная.

Аналогия не идеальная, но Wi-Fi можно сравнить со стереосистемой. Если вы стоите прямо перед динамиками, то звук идеально чистый. Если вы отойдете на комнату или две, то звук по-прежнему будет достаточно хорошим, но чем дальше от источника, тем хуже качество. Традиционный Wi-Fi — это стереосистема, проигрывающая музыку из одной точки на весь дом. А ячеистая система — что-то вроде сети умных колонок, расставленных по жилищу. Каждая такая колонка по отдельности не так сильна, как целая система, но они компенсируют этот момент количеством.

В ячеистой системе центральный узел служит своего рода базой — именно к нему подключается сетевой кабель, точно так же, как и на обычных роутерах. По факту, база ячеистого Wi-Fi может выполнять все функции стандартного роутера и без узлов — просто они помогают масштабировать сигнал, если нужно. Остальные же узлы общаются между собой в беспроводном режиме, причем некоторые из них имеют отдельную частоту специально для этого.

Чем ячеистая система отличается от ретрансляторов Wi-Fi

Если вкратце, ретрансляторы Wi-Fi накладывают поверх беспроводной сети собственный слой коммуникации, что снижает качество связи. Они могут компенсировать плохое покрытие роутера, но едва ли сгодятся для задач, требующих высокоскоростного подключения.

Ячеистая система же объединяет базу и все узлы в цельную систему, где все устройства и прошивка изготовлены одним производителем для того, чтобы работать в тандеме. Такая схема Wi-Fi больше подходит для стирминга контента, игр и многого другого.

Преимущества и недостатки ячеистой системы

Преимущества

Широкая зона покрытия

Простейшая настройка

Масштабирование на разные площади

Недостатки