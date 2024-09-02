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Стала известна дата возвращения на Землю космического корабля Starliner без экипажа

Космический корабль Boeing Starliner отправят на Землю без экипажа 6 сентября. Как стало известно ранее, его команда из двух астронавтов останется на Международной космической станции (МКС) до 2025 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

Стала известна дата возвращения на Землю космического корабля Starliner
© United Launch Alliance

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на МКС на борту Starliner 6 июня, чтобы провести на орбите неделю. Но из-за проблем с двигателем и утечки гелия в аппарате руководство NASA решило оставить специалистов в космосе на следующие восемь месяцев. Уилмор и Уильямс смогут вернуться домой на корабле SpaceX Crew Dragon в феврале следующего года.

Если погода на месте посадки будет ясной, Boeing Starliner автономно отстыкуется от МКС и приземлится в пустыне Нью-Мексико 7 сентября. Корабль уже выполнял такую процедуру в 2022 году в ходе беспилотных испытательных полетов.

В NASA отметили, что из-за внепланового увеличение численности экипажа МКС агентству придется отправить на орбиту двух вместо четырех астронавтов в ходе следующей миссии SpaceX, которая намечена на конец сентября 2024 года.

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