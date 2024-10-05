Как люди Ледникового периода охотились на мамонтов?

Науке известно, что древние люди активно пользовались различными инструментами, но мы до сих пор с трудом понимаем, как наши предки могли охотиться на мамонтов и других крупных зверей. Журнал Smithsonian рассказал о недавней научной работе, которая пролила свет на этот вопрос.

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Люди Ледникового периода жили бок о бок с мамонтами, саблезубыми кошками и гигантскими ленивцами. По отметинам на костях исследователи сделали вывод, что ранние люди иногда разделывали и, скорее всего, поедали мясо этих больших животных.

Но как сравнительно маленькие люди охотились на такую огромную добычу? Наши предки питались падалью или действительно загоняли добычу? Если так, то какое оружие и техники они использовали для того, чтобы обхитрить этих монстров?

Научная работа, опубликованная в журнале Plos One, предложила возможный ответ. На территории Северной Америки 13 000 лет назад жили люди из культуры Кловис, и они охотились на животных при помощи острых наконечников. По сути, охотники пригвождали добычу к земле, используя массу животных против них самих. Подобная техника генерировала больше силы, чем обычный бросок или удар копьем.

С 1929 года археологи обнаружили более 10 000 наконечников культуры Кловис. Они изготавливались из яшмы, обломков кремня, обсидиана и других камней, а в основании наконечников обычно выточены выемки. Именно они и свидетельствуют о том, что, возможно, острые наконечники закреплялись на острие копий.

Первые наконечники были обнаружены среди костей мамонта в Нью-Мехико. Археологи нашли немало схожих артефактов и следов на костях животных, предположительно вырезанных наконечниками. Однако долгое время никто не мог понять, как именно древние люди пользовались таким орудием: из-за того, что другие части копий наверняка были вырезаны из более деликатных материалов, они не дошли до нашего времени.

Для того, чтобы найти ответ, авторам научной работы пришлось повторно изучить наскальную живопись и исторические источники, а также провести ряд экспериментов. Изготовление наконечников было довольно трудоемким занятием, да и ресурсы, необходимые для их создания, могли быть редкими. Поэтому охотники наверняка пользовались своими орудиями только в том случае, если они были уверены, что смогут одолеть добычу.