Эксперт по космонавтике объяснил странные звуки из корабля Starliner

Загадочные «подводные» звуки, которые доносились из покинутого экипажем корабля Starliner производства компании Boeing, могут быть следствием тепловых процессов, рассказал KP.RU член Российской академии космонавтики Александр Железняков.

По его словам, Starliner может со временем просто развалиться.

«Это могут быть тепловые процессы, которые приводят к изменениям объема материала. Возможно, стук издает какое-то оборудование при включении. Может, кто-то в далеком углу МКС чем-то стучал», — отметил эксперт.

Он добавил, что происходящее больше всего похоже на вибрацию корпуса корабля при тепловом расширении: так металл отзывается на перемены температуры, сбрасывая внутреннее напряжение. А «подводное» эхо создается за счет резонанса в МКС. Так, корабль Starliner теоретически может просто развалиться, но этот процесс способен продолжаться десятилетиями.

Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

Россия предлагала свою помощь с кораблем, но наших специалистов не стали приглашать главным образом из политических соображений, уверен Железняков. Но есть в этом деле и технические сложности.

«На «Союзах» каждому космонавту полагается свой ложемент (нечто вроде кресла). Он индивидуален и обеспечивает дополнительную безопасность при посадке. Ложементы делают на Земле. С тела космонавта снимается гипсовая копия, и ложемент делают по заготовке. Сделать такое с космонавтов, которые не на Земле, а на МКС, невозможно», — подчеркнул Железняков.

Решение можно было бы найти, но политика в этой ситуации оказалась важнее техники, подытожил эксперт.

Ранее сотрудники Boeing испытали глубокое унижение, когда NASA обратилось к SpaceX для спасения прилетевших к МКС на космическом корабле Starliner астронавтов. По информации СМИ, в компании ненавидят корпорацию Илона Маска.