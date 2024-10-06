Долгая история тефлона: от атомной бомбы до кухонной посуды

Антипригарная посуда сейчас есть практически на каждой кухне, но в середине XX века все было совсем иначе. На самом деле, изобретение Тефлона было чистой случайностью. Журнал Smithsonian рассказал, как появился этот материал и причем здесь холодильники.

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6 апреля 1938 года группа химиков из компании DuPont собралась вокруг части своего последнего эксперимента — обычного металлического цилиндра. По идее, внутри цилиндра был тетрафлуорэтилен, бесцветный газ без запаха. Но когда они открыли клапан, никакого газа не было. Что-то пошло не так. Пустой цилиндр весил больше, чем должен был, но внутри него действительно ничего не было.

Однако в какой-то момент химики поняли, что цилиндр надо разрезать. Так они обнаружили, что внутренняя поверхность металла была покрыта скользким белым порошком. Протокол предписывал избавиться от «дефективного» цилиндра, однако Рой Планкетт, один из химиков, работавших над экспериментом, решил провести тесты. Он понял, что газ полимеризовался в таинственный материал, который не разлагался при высоких температурах. Помимо этого, покрытие цилиндра не реагировало на едкие химикаты, в том числе кислоты, способные растворить человеческие кости.

Новая субстанция получила труднопроизносимое техническое название — политетрафулорэтилен. Мы же знаем ее под более популярным именем — Тефлон.

По воспоминаниям самого Планкетта, первое время химики не знали, где можно использовать материал. Счастливая случайность, благодаря которой появился Тефлон, была результатом задания от Frigidaire — компании по производству холодильников. Она обратилась к DuPont с просьбой разработать новые хладагенты. Изначально химики отложили материал в долгий ящик и вернулись к оригинальному заданию — никто не представлял, какую коммерческую ценность может иметь столь дорогой в производстве химикат.

Однако чуть позже США вступили во Вторую мировую, попутно дав зеленый свет Манхэттенскому проекту. Одной из самых сложных задач при создании атомной бомбы была обработка урана и плутония: метод их очистки задействовал крайне едкий газ и километры труб. Так получилось, что многие сотрудники DuPont работали на предприятии, где проходила обработка изотопов. Они и предложили Тефлон в качестве материала для защиты труб от коррозии.

Почти неограниченные ресурсы Манхэттенского проекта показали химикам DuPont первое индустриальное применение для их неудавшегося хладагента. Первое время он использовался преимущественно на производстве и в военных целях, но после войны изобретатели нашли способ изготовления тефлоновой посуды. Если точнее, первым предметом кухонной утвари были формочки для кексов. А в 1960-х такая посуда стала доступна и обычной публике.