Раскрыт источник проблемы, из-за которой у Boeing в полете отвалилась дверь

Boeing все еще находится под пристальным вниманием после январского инцидента, когда дверь самолета отлетела во время полета. Недавнее расследование, проведенное газетой The Seattle Times, показало, что причиной инцидента стали две различные производственные ошибки на заводе Boeing в Рентоне, штат Вашингтон. В отчете говорится о ряде сбоев в системе контроля качества Boeing, которые позволили не заметить дефекты, приведшие к инциденту.

В ходе расследования выяснилось, что проблема возникла из-за поврежденных заклепок на дверной раме, которые были неправильно отремонтированы компанией Spirit Aerosystems, подрядчиком Boeing. Несмотря на многочисленные рабочие заказы и обращения к руководству, заклепки так и не были должным образом заменены. Что еще хуже, механик-стажер, заменявший опытного коллегу, попытался открыть запечатанную дверную заглушку, но был плохо подготовлен к этой задаче, пишет СМИ.

Проверка качества не проводилась, и ФБР начало уголовное расследование возможной халатности в компании Boeing. Оба сотрудника, участвовавшие в скандале, сейчас находятся в оплачиваемом административном отпуске.