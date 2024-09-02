Застрявший на МКС корабль Starliner стал издавать странные звуки

Застрявший на Международной космической станции (МКС) корабль Boeing Starliner стал издавать странные звуки. Аудиозапись, переданную астронавтами на Землю, опубликовали на NASASpaceFlight (NSF).

Сейчас от Starliner фиксируются странные повторяющиеся звуки. Астронавты предполагают, что это может быть связано с неполадками в соединении корабля со станцией.

Напомним, что первый пилотируемый полет Starliner начался 5 июня. Уже вскоре после старта на нем возникли проблемы: в работе двигателей возникла аномалия и утечка гелия, а пять подруливающих устройств вышли из строя.

Маск считает, что без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ

Изначально полет экипажа был рассчитан на восемь дней, однако астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс остаются на МКС уже третий месяц. В конце августа NASA заявило, что они вернутся на землю в феврале 2025 года на SpaceX Dragon. Starliner же попробуют спустить на Землю без пилотов уже в конце этой недели.