Создан биогибридный робот с корневой системой гриба

Ученые из Корнеллского университета (США) создали новых биогибридных роботов с необычным компонентом – грибным мицелием. Были разработаны две модели.

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Известно, что грибы «общаются» между собой с помощью электрических сигналов, посылаемых через корневую систему. Эти сигналы решили применять для активации роботов.

Ученые вырастили мицелий непосредственно в электронике робота. Они создали электрический интерфейс, который фиксировал электрофизиологическую активность мицелия, обрабатывал ее и преобразовывал в цифровой сигнал, понятный роботу. Мицелий производил сигналы в ответ на внешние раздражители, такие как свет, и робот реагировал на них, начиная двигаться.

Одна модель робота представляла собой относительно простое устройство на колесах, вторая имела форму паука с мягкими лапами. Ученые провели серию из трех экспериментов. Сначала роботы двигались, основываясь на естественных непрерывных всплесках сигналов от мицелия. Затем на них направили ультрафиолетовый свет, что заставило их изменить способ передвижения. Наконец, команда полностью отключила сигналы гриба и перевела робота на ручное управление.

Ученые отметили, что роботы могут реагировать не только на свет, но и на другие раздражители, например, химические соединения. Живые системы гораздо проще в эксплуатации, чем синтетические, которым требуются индивидуальные специализированные датчики для каждого вида сигналов, сообщает New Atlas.

Ранее ученые представили модель робота для сбора малины. Он собирает только самые спелые ягоды.