iPhone впервые получит систему охлаждения

Корпорация Apple начала работу над смартфоном с системой охлаждения. Об этом в своем X заявил известный инсайдер Мин-Чи Ко.

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По информации Ко, в 2025 году американская компания представит четыре смартфона. Каждый аппарат будет иметь систему охлаждения на основе графита. По словам инсайдера, это произойдет впервые в истории линейки, хотя некоторые телефоны других брендов имеют жидкостное охлаждение или даже кулер.

Все устройства серии iPhone 17 выйдут с графитовыми листами, которые обеспечат лучший теплообмен. Однако только старший флагман линейки — iPhone 17 Pro Max — получит испарительную камеру. По словам Мин-Чи Ко, апгрейд топового флагмана связан с особым отношением Apple к телефонам Pro Max. Так, по его словам, на iPhone 16 Pro Max придется 40 процентов поставок новых моделей.

Ко считает, что система охлаждения пригодится смартфонам для того, чтобы они могли более эффективно работать с инструментами искусственного интеллекта (ИИ). Также подобные гаджеты смогут дольше работать без перегрева при запуске видеоигр.

Ранее инсайдер под ником Phone Chip Expert рассказал, что в 2025 году компания Apple значительно увеличит объем оперативной памяти новых iPhone. Так, iPhone 17 и 17 Plus получат 8 гигабайт, 17 Pro и 17 Pro Max — 12 гигабайт оперативной памяти.