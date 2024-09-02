Найден подводный мост возрастом 6 тыс. лет

В испанской пещере обнаружили подводный мост, сооруженный древними племенами. Эта находка показала, что заселение западного Средиземноморья произошло значительно раньше, чем считалось.

© Unsplash

Семиметровый мост находится на острове Майорка. Он состоит из крупных известняковых блоков, уложенных друг на друга.

Ранее ученые пришли к выводу, что его построили 4400 лет назад. Эта датировка была основана на фрагментах керамики, найденных внутри пещеры.

Новые данные показали, что дата является ошибочной. Чтобы установить настоящее время постройки моста, ученые проанализировали «отчетливую светлую полосу», проходящую вдоль его верхней части. Изменение цвета указало на изменение уровня моря и на образование кальцитовых наростов после подъема воды, сообщает Communications Earth & Environment.

Исследование показало, что мост был построен около 6 тыс. лет назад. Он стал первым неоспоримым свидетельством человеческой деятельности на Майорке. Этот остров, шестой по величине в Средиземном море, считался одним из последних, колонизированных человеком. О новые данные свидетельствуют – люди появились там на 1400 лет раньше, чем полагали археологи.

Ученые планируют продолжить изучение пещерных систем в Средиземноморье. Они рассчитывают оценить изменения уровня моря в доиндустриальный период и изучить влияние современного потепления на этот процесс.

Ранее в Испании обнаружили руины «скрытой империи». Речь идет о нескольких десятках памятников римской эпохи.