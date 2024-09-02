Новые Mac mini c M4 лишатся портов USB Type-A

Следующее поколение компьютеров Mac mini может стать самым революционным за последние 14 лет. Основное отличие – отказ от использования интерфейсов USB Type-A, что приведет к значительным изменениям в дизайне устройства. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

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По данным Гурмана, новый Mac mini будет оснащен новейшим процессором M4 и получит обновленный набор интерфейсов, включая пять портов USB Type-C, разъем Ethernet, HDMI и порт для подключения наушников. Вместе с тем ожидается, что в новом Mac Mini будет использоваться внутренний блок питания, что является хорошей новостью для столь миниатюрного устройства.

Отказ от USB Type-A может вызвать неудобства для некоторых пользователей, так как многие компьютерные аксессуары, такие как адаптеры для беспроводных мышей, по-прежнему подключаются через этот интерфейс. Однако, считают в 9to5Mac, это шаг в сторону унификации и современного подхода, который уже был реализован в других устройствах Apple.

Дизайн нового Mac Mini впервые будет включать в себя переднюю панель, где расположатся некоторые порты USB Type-C. Вопрос их количества остается открытым, поскольку, по данным Гурмана, пять разъемов может получить только старшая версия устройства.