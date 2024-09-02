В Азербайджане нашли древнюю настольную игру

В Азербайджане нашли настольную игру «псы и шакалы», также известную как «игра 58 лунок». Открытие может означать, что первые настольные игры появились не в Древнем Египте, а в Азии. Об этом сообщает Arkeonews.

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Считается, что настольные игры появились в древнем Египте во втором тысячелетии до нашей эры. Но найденная на полуострове Абшерон (Азербайджан) настольная игра ставит под сомнение эту теорию. Кроме того, жители Древнего Египта, Месопотамии и поселений на территории Азербайджана могли контактировать друг с другом.

При исследовании полуострова Абшерон ученые нашли здесь шесть досок для игры в «58 лунок». Их возраст варьировался от середины бронзового до железного века. На доске в двух параллельных рядах находились 10 лунок, а вокруг них была дуга из 38 лунок. Некоторые отверстия были соединены, что указывает на сложные правила игры.

Распространенность игры на полуострове указывает на то, что она была частью повседневной жизни древних народов на территории Азии. В нее могли играть в конце третьего тысячелетия до нашей эры, то есть до появления настольных игр в Египте. Анализ керамики и расположение найденных досок указывают на то, что настольные игры могли развлекать пастухов в зимние месяцы.

Обнаруженные в Азербайджане доски для игры были очень похожи на найденные в Египте. Возможно, народы Азии и Египта контактировали друг с другом. Эти результаты означают, что полуостров Абшерон мог быть частью крупной культурной сети, которая связывала народы Кавказа с цивилизациями на юге, включая Месопотамию и Египет. Для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные исследования, подчеркнули ученые.