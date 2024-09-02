В Windows 11 появится поиск по видео и аудио

В Windows 11 появится новая функция поиска по аудио и видеофайлам, которая позволит пользователям находить определенные фразы или части в локальных медиафайлах.

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Эта возможность, называемая «Интеллектуальный медиапоиск», была обнаружена энтузиастами в сборке 27695.

После включения функции система начнет индексировать локальные файлы, устанавливая модель ИИ для расшифровки медиафайлов.

Пользователи смогут искать по произнесенным словам в своих видео или аудио. Это будет особенно полезно для поиска нужной информации в длинных записях, например, в двухчасовых лекциях.

Пока нет точной информации о том, будет ли эта функция эксклюзивной для ПК с Copilot+ и мощными нейропроцессорами или же доступ к ней получат и пользователи обычных систем с процессорами Intel и AMD.