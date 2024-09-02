Apple работает над дешевым способом превратить iPad в компьютер

Apple работает над созданием более доступной клавиатуры Magic Keyboard для базового iPad и нового iPad Air. Об этом сообщает издание Gizchina, ссылаясь на новый отчет инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

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Для снижения стоимости в новой клавиатуре будут использованы менее дорогие материалы по сравнению с версией для iPad Pro. Вместо алюминиевого корпуса, возможно, будет применен силиконовый материал, аналогичный тому, что использовался в старых клавиатурах iPad Magic. Этот шаг направлен на то, чтобы сделать аксессуар более доступным для пользователей без ущерба для качества.

По мнению Гурмана, если все пойдет хорошо, новая бюджетная клавиатура Magic Keyboard может появиться на рынке примерно в середине 2025 года. Точная дата запуска пока не подтверждена, но Apple уже находится на этапе тестирования продукта. Компания может предоставить более подробную информацию по мере приближения даты релиза.

В мае этого года Apple представила новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro 2024 года выпуска с некоторыми изменениями. Эта клавиатура оснащена рядом из 14 функциональных клавиш, обеспечивает меньший угол открывания и закрывания, а также поддерживает алюминиевую подставку для ладоней и трекпад с тактильной обратной связью.