В WhatsApp добавят защиту от нежелательных собеседников

Пользователи WhatsApp смогут установить ПИН-код, защищающий их от появления нежелательных новых переписок, пишет портал WABetaInfo.

Нововведение появилось в бета-версии WhatsApp под номером 24.18.10.70.

По данным портала, новая функция была обнаружена при помощи специальной программы TestFlight, которая используется для тестирования функций приложений на iOS.

Журналисты пояснили, что в следующих версиях WhatsApp пользователи смогут добавлять ПИН-код, чтобы ограничить себя от нежелательных сообщений.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в чатах в WhatsApp

По их данным, владелец телефона предварительно должен будет лично назвать ПИН-код от мессенджера будущим собеседникам. Они введут его в соответствующее поле и смогут с ним связаться..

Сроки появления новой функции в публичной версии мессенджера пока не сообщаются.