Около 49 тысяч человек посетили Московский Медиафестиваль

На ВДНХ завершился Московский Медиафестиваль, который объединил на одной площадке представителей самых разных сегментов отрасли – профессионалов печати, радио, ТВ, онлайн- изданий, рекламы, социальных платформ и цифровых экосистем. Фестиваль открыл свои двери абсолютно для всех гостей, а его насыщенная деловая и развлекательно-познавательная программа смогла привлечь большое количество посетителей.

© Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

В течение двух дней прошло более 60 образовательных сессий и более 40 развлекательных мероприятий разного формата. В медиафестивале приняли участие порядка 100 компаний и более 230 экспертов, включая известных журналистов, теле- и радиоведущих, креативных продюсеров, блогеров и авторов подкастов, деятелей рекламного рынка, электронной коммерции и образовательных платформ, а также приглашенных артистов.

Посетители смогли окунуться в богатый мир медиа, а также разнообразный отраслевой контент. Были представлены кейсы из самых разных индустрий, для которых медиатехнологии имеют важное значение – от моды и дизайна, до музыки, кино и путешествий.

В фокусе внимания форума также оказались новейшие тренды, связанные с применением генеративного искусственного интеллекта, способного генерировать контент на основе больших языковых моделей.

Своим опытом и видением дальнейших перспектив использования медиакоммуникаций поделились эксперты, представляющие ведущих игроков медиарынка.

Вход на все мероприятия Московского Медиафестиваля, который прошел при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы, был свободным. По оценкам устроителей, всего фестиваль за два дня посетили порядка 49 тысяч человек, онлайн-трансляции собрали 500 000 просмотров.

Открывая пленарную сессию форума, первый заместитель руководителя Департамента Юлия Казакова отметила, что «задача фестиваля – показать весь спектр современных медиа, от традиционных, включая прессу, телевидение, радио, рекламу, до соцсетей, блогосферы и онлайн-кинотеатров, и все множество форматов и технологических возможностей, которые есть у современных СМИ».

По ее словам, «Москва – это и медиастолица, где сосредоточены крупнейшие медиакомпании, и лидер коммуникаций и всех новых технологий».

«Хотя медиасфера сегодня меняется, самое главное и самое ценное в профессиональных медиа – это качество контента, это достоверность, это ответственность», - отметила Казакова.

Площадка Московского Медиафестиваля была поделена на несколько тематических зон. Кроме того, работала «Ярмарка медиаизданий», где посетители могли приобрести печатную продукцию известных издательских домов, а также книжные новинки.

В конце каждого дня гостей ждала развлекательная программа от партнеров фестиваля, включая 3D-шоу на фасаде павильона «Космос» и показ роликов в рамках проекта «Ночь пожирателей рекламы».

С трансляциями мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля mosmediafest.ru.