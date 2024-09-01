Еженедельная аудитория ChatGPT превысила население России

OpenAI, компания, стоящая за популярным ИИ-чат-ботом ChatGPT, объявила о значительном росте числа активных пользователей своего продукта. Согласно последним данным, число еженедельно активных пользователей ChatGPT превысило 200 млн, что вдвое больше, чем год назад. Об этом сообщает издание Axios.

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Этот успех особенно примечателен на фоне растущей конкуренции на рынке ИИ-чат-ботов, где крупные игроки в сфере технологий ИИ, такие как Microsoft, Google и Meta, также активно развивают свои продукты. OpenAI продолжает удерживать лидерство среди чат-ботов на основе генеративного искусственного интеллекта, однако конкуренция остается высокой.

Помимо успеха ChatGPT, OpenAI также сообщила, что 92% компаний из списка Fortune 500 используют ее продукты, а объемы использования автоматизированных API удвоились с июля, когда была представлена языковая модель GPT-4o.

"Люди стали использовать наши инструменты в повседневной жизни, добавляя качественные изменения в разные сферы вроде здравоохранения и образования. Наши решения помогают в выполнении повседневных задач, решении тяжелых проблем и раскрытии творческих потенциалов", – сказал глава OpenAI Сэм Альтман.

На рынке языковых моделей сохраняется жесткая конкуренция, в которой участвуют Microsoft, Google, OpenAI и Meta. Каждая из корпораций стремится к тому, чтобы ее ИИ-продуктами пользовались как можно больше людей.