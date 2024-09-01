Еженедельная аудитория ChatGPT превысила население России
OpenAI, компания, стоящая за популярным ИИ-чат-ботом ChatGPT, объявила о значительном росте числа активных пользователей своего продукта. Согласно последним данным, число еженедельно активных пользователей ChatGPT превысило 200 млн, что вдвое больше, чем год назад. Об этом сообщает издание Axios.
Этот успех особенно примечателен на фоне растущей конкуренции на рынке ИИ-чат-ботов, где крупные игроки в сфере технологий ИИ, такие как Microsoft, Google и Meta, также активно развивают свои продукты. OpenAI продолжает удерживать лидерство среди чат-ботов на основе генеративного искусственного интеллекта, однако конкуренция остается высокой.
Помимо успеха ChatGPT, OpenAI также сообщила, что 92% компаний из списка Fortune 500 используют ее продукты, а объемы использования автоматизированных API удвоились с июля, когда была представлена языковая модель GPT-4o.
"Люди стали использовать наши инструменты в повседневной жизни, добавляя качественные изменения в разные сферы вроде здравоохранения и образования. Наши решения помогают в выполнении повседневных задач, решении тяжелых проблем и раскрытии творческих потенциалов", – сказал глава OpenAI Сэм Альтман.
На рынке языковых моделей сохраняется жесткая конкуренция, в которой участвуют Microsoft, Google, OpenAI и Meta. Каждая из корпораций стремится к тому, чтобы ее ИИ-продуктами пользовались как можно больше людей.