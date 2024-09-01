Первый чипированный Маском человек рассказал об изучении языков

Первый чипированный компанией Илона Маска Neuralink человек Нолан Арбо рассказал о жизни с имплантом. Соответствующий пост опубликован в соцсети X Арбо.

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По словам пациента, каждый день по четыре часа он занимается со специалистами компании, которые настраивают и калибруют оборудование. Благодаря чипу, который Арбо назвал «Ева», ему удается учить французский и японский языки. Пользователь импланта признался, что изучает математику, чтобы вернуться в школу и закончить образование.

Также Нолан Арбо сообщил, что учится писать «от руки». Он представляет, как держит карандаш и выводит символы на бумаге, которые затем появляются на экране компьютера. «Я провожу множество экспериментов ежедневно, чтобы другие пользователи чипа после меня могли научиться большему», — заметил автор.

Кроме того, чип позволил Арбо читать больше книг — «от Брендона Сандерсона до Стига Ларссона, от Толкина до Гюго». Также пациент использует имплант для того, чтобы молиться и читать Библию. Арбо признался, что мечтает основать благотворительную организацию и быть снова полезным обществу.

В конце августа Маск заявил, что в течение следующих 10 лет импланты Neuralink будут установлены у миллионов человек. По прогнозу миллиардера, уже через пять лет собственный чип получат десятки тысяч пользователей.