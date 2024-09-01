Google, Apple и Discord непреднамеренно упростили доступ к дипфейк-сайтам

Как оказалось, крупные технологические компании, включая Google, Apple и Discord, непреднамеренно облегчали доступ к «вредным» сайтам-«раздевальщикам» через свои системы регистрации. Такие сайты используют ИИ для создания интимных изображений человека, часто используя инфраструктуру входа, предоставляемую этими технологическими гигантами, чтобы «завоевать доверие», пишут СМИ.

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Анализ, проведенный WIRED, выявил 16 самых известных сайтов для дипфейков, использующих возможности входа через Google, Apple, Discord, Twitter, Patreon и Line. Это позволяет пользователям быстро создавать аккаунты, чтобы генерировать эротические изображения. Несмотря на политику технологических компаний, запрещающую продвижение вредоносного контента, их API для входа в систему использовались не по назначению, отмечают издание.

После публикации отчета Discord и Apple удалили доступ к своим API для сайтов-нарушителей, а Google и другие компании дополнительно пообещали более строго следить за соблюдением своих условий. Visa и Mastercard также призвали следить за транзакциями, связанными с этими сайтами.