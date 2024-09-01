В США выяснили, где люди чаще всего видят НЛО

По данным Национального центра сообщений об НЛО (да, такой в США есть), с момента начала сбора данных в 1995 году в Калифорнии накопилось 16 444 сообщения об НЛО. Эта цифра значительно превосходит показатели других штатов: Флорида, Вашингтон и Техас отстают с 8 408, 7 297 и 6 288 наблюдениями соответственно.

Большое количество сообщений об НЛО в Калифорнии отчасти объясняется большим количеством населения, что, естественно, приводит к увеличению числа наблюдений и сообщений. Кроме того, большое количество баз ВВС США, расположенных в Калифорнии, может способствовать увеличению числа сообщений: чаще всего НЛО- испытания военных разработок.

Национальный центр сообщений об НЛО, некоммерческая организация, расположенная в штате Вашингтон, зарегистрировала более 133 000 случаев наблюдения НЛО по всей стране. Для тех, кто считает, что видел что-то необычное, Центр предлагает круглосуточную горячую линию для сообщений о наблюдениях.