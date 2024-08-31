В Telegram перестала работать одна из функций

Функция «Найти людей рядом» в мессенджере Telegram перестала работать, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, эта опция сделана для того, чтобы пользователи могли быстро обмениваться контактами с людьми поблизости или находить новых друзей.

Мессенджер при использовании этой функции долго ведет поиск аккаунтов, но никого не показывает, отметили журналисты.

Напомним, что функцию «Люди рядом» с тем, чтобы она работала правильно, следует предварительно настроить. В частности, необходимо разрешить геолокацию и показ фотографий.