Новый смартфон Google не поддерживает фирменную зарядку

Выходящий в начале сентября складной смартфон Google Pixel 9 Pro Fold несовместим с фирменной беспроводной зарядкой Pixel Stand 2 из-за изменения расположения катушки зарядки. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Представленная в 2021 году беспроводная зарядка Pixel Stand 2 обеспечивает зарядку «по воздуху» мощностью 23 Вт для смартфонов Google Pixel. В описании устройства появилось уточнение, что новый Pixel 9 Pro Fold несовместим с Pixel Stand 2 из-за нестыкующегося расположения катушек в смартфоне и зарядке.

Google в свою очередь пока не может предложить подходящую зарядку владельцам нового складного смартфона. Тем не менее пользователям предлагается использовать другие беспроводные зарядные устройства или регулировать положение телефона для оптимальной зарядки.

Несмотря на поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi, отсутствие полной совместимости с собственным зарядным аксессуаром Google является заметным недостатком и непродуманным шагом, что может огорчить фанатов гаджетов Pixel.

Google Pixel 9 Pro Fold был представлен 13 августа. Это второй складной смартфон в портфолио Google, который поступит в продажу уже 4 сентября.