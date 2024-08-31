Xiaomi выпустила новый смартфон Redmi в ярких цветах

Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 14C. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Redmi 14C оснащен 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1640х720 пикселей), частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой заявленной яркостью в 600 нит. Несмотря на большой блок камер на тыльной стороне устройства, Redmi 14C оснащен всего одним модулем с разрешением 50 Мп. Селфи-камера, встроенная в U-образный вырез, получила сенсор с разрешением 13 Мп.

За производительность новинки отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G81, дополненный 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 или 256 ГБ в зависимости от выбранной модификации.

Среди прочих особенностей Redmi 14C отмечают наличие сканером отпечатков пальцев, разъема для наушников, NFC-модуля в зависимости от региона продаж и FM-радио. Устройство оснащается аккумулятором емкостью 5150 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, которое не входит в комплект.

Redmi 14C доступен в черном, сиреневом, зеленом и «звездно-синем» цветах по цене от 3 тыс. чешских крон (около 12 тыс. руб.).