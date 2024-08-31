Названа дата возвращения корабля Starliner на Землю

NASA определилось с датой возвращения на Землю корабля Starliner без экипажа. Он отстыкуется от Международной космической станции 6 сентября и вернется на следующие сутки. Об этом сообщает SpaceNews.

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Путь корабля от МКС до полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико займет шесть часов.

Это был первый испытательный полет корабля Boeing на МКС с экипажем. На его борту на станцию прилетели двое американских астронавтов - 61-летний Барри Уилмор и 58-летняя Сунита Уильямс.

Как планировалось изначально, Уилмор и Уильямс должны были провести на станции около восьми дней. Однако из-за технических проблем на Starliner их полет теперь продлится до февраля 2025 года.

Starliner освободит причал для корабля Илона Маска Crew Dragon: его экипаж специально сократили с четырех до двух человек для того, чтобы в феврале вернуть с миссией Crew-9 застрявших астронавтов.

Стартовать к МКС Crew Dragon должен не ранее 24 сентября. Между тем, эксперты продолжают анализировать сложившуюся ситуацию с миссией Starliner. Многие считают, что она стала провальной как для Boeing, так и для NASA в целом и должна повлиять на всю программу сертификационных испытаний.

На последней пресс-конференции Стив Стич, менеджер коммерческой пилотируемой программы NASA признал, что усилия агентства по допуску Starliner к квалификационным и сертификационным полетам были недостаточны. По его словам, в квалификации были допущены некоторые промахи. Американские специалисты собираются более подробно изучить эти данные после полета, а затем выяснить, что можно сделать, чтобы исправить их.