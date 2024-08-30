В Бразилии приостановили работу соцсети X

Судья Верховного федерального суда Бразилии принял решение приостановить работу соцсети X (ранее Twitter) в стране. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что ранее владельцу соцсети Илону Маску дали 24-часовой срок, чтобы назначить юридического представителя X в Бразилии. Маск отказался выполнять эти требования, назвав их незаконными.

«Судья Алешандри ди Мораис из Верховного федерального суда постановил 30 августа приостановить деятельность соцсети X в Бразилии», — сообщает источник.

При этом ранее в Верховный федеральный суд Бразилии обратились представители Starlink — другой компании Илона Маска. Они попросили разблокировать счета компании в Бразилии, которые также были заморожены по решению суда из-за ситуации с представителями соцсети X в стране. Как заявил Маск, компания Х и Starlink являются отдельными проектами, поэтому вторая компания была заморожена незаконно.

Ранее Маск назвал действия бразильского суда в отношении Starlink незаконными.