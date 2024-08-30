Google добавил ИИ в Gmail на Android

Google расширила возможности ИИ-функций Gmail на устройства с Android. Изначально запущенный для веб-пользователей, этот инструмент позволяет задавать Gemini вопросы о вашем почтовом ящике, например, о поиске конкретных деталей, просмотре непрочитанных сообщений, фильтрации писем по отправителю или обобщении писем по определенной теме.

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Google объявила, что пользователи iOS также получат эту функцию «в ближайшее время». Доступ к Gmail Q&A имеют только подписчики Google One AI Premium или пользователи определенных тарифных планов Google Workspace с дополнениями Gemini Business, Enterprise или Education.

Gmail Q&A обещает облегчить навигацию по захламленным почтовым ящикам, но пользователям следует сохранять осторожность. Как и в случае со всеми инструментами генеративного ИИ, существует риск неточностей, поэтому рекомендуется проверять информацию, которую предоставляет Gemini, отмечает The Verge.